Минфин Азербайджана представил в кабмин проект госбюджета на 2018г

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров проект госбюджета на 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" завсектором по связям с общественностью Минфина Маис Пириев.
"Минфин в соответствии с законом "О бюджетной системе" 15 сентября представил в Кабинет министров проект госбюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2018 год, а также прогнозы показателей сводного бюджета на 2019-2021гг", - сказал М.Пириев.
При этом он не стал уточнять показатели госбюджета.
Согласно действующему законодательству, кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект и передать его на рассмотрение президента Азербайджана. Администрация президента Азербайджана должна внести проект в парламент страны не позднее 15 октября.
А.Азизов
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