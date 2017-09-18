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Макроэкономика 18.09.2017 13:11

Минфин Азербайджана представил в кабмин проект госбюджета на 2018г

Министерство финансов Азербайджана представило в кабинет министров проект госбюджета на 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" завсектором по связям с общественностью Минфина Маис Пириев.

"Минфин в соответствии с законом "О бюджетной системе" 15 сентября представил в Кабинет министров проект госбюджета и сводного бюджета Азербайджана на 2018 год, а также прогнозы показателей сводного бюджета на 2019-2021гг", - сказал М.Пириев.

При этом он не стал уточнять показатели госбюджета.

Согласно действующему законодательству, кабинет министров до 25 сентября должен обсудить проект и передать его на рассмотрение президента Азербайджана. Администрация президента Азербайджана должна внести проект в парламент страны не позднее 15 октября.

А.Азизов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ПРОЕКТ, КАБМИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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