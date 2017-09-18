Азербайджан испытывает новые виды артиллерийского вооружения в рамках широкомасштабных учений – СМИ

Азербайджан в рамках широкомасштабных учений Вооруженных сил испытывает новые 152-миллиметровые самоходные гаубицы «SpGH DANA» и 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Vampir» производства Чехии, сообщает азербайджанских сайт военных новостей «AzeriDefence».

«Обе артиллерийские системы используются впервые на стартовавших 18 сентября широкомасштабных учениях ВС Азербайджана», - говорится в информации.

Самоходные гаубицы «DANA» и РСЗО «Vampir» были приобретены Азербайджаном в 2016-2017 гг. Орудия оснащены современной системой управления огнем.

Как сообщалось ранее, широкомасштабные учения с ВС Азербайджана с участием различных видов и родов войск стартовали в понедельник и продлятся до 22 сентября.

По сообщению Минобороны Азербайджана, к учениям привлечены до 15 тыс. личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- отметили в Минобороны.

Целью учений является практическое совершенствование навыков в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей.

Ф.Исазаде