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Карабахский конфликт 18.09.2017 13:15

Азербайджан испытывает новые виды артиллерийского вооружения в рамках широкомасштабных учений – СМИ

Азербайджан в рамках широкомасштабных учений Вооруженных сил испытывает новые 152-миллиметровые самоходные гаубицы «SpGH DANA» и 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Vampir» производства Чехии, сообщает азербайджанских сайт военных новостей «AzeriDefence».

«Обе артиллерийские системы используются впервые на стартовавших 18 сентября широкомасштабных учениях ВС Азербайджана», - говорится в информации.

Самоходные гаубицы «DANA» и РСЗО «Vampir» были приобретены Азербайджаном в 2016-2017 гг. Орудия оснащены современной системой управления огнем.

Как сообщалось ранее, широкомасштабные учения с ВС Азербайджана с участием различных видов и родов войск стартовали в понедельник и продлятся до 22 сентября.

По сообщению Минобороны Азербайджана, к учениям привлечены до 15 тыс. личного состава военнослужащих, более 150 единиц танков и бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты»,- отметили в Минобороны.

Целью учений является практическое совершенствование навыков в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей.

Ф.Исазаде

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Тэги: УЧЕНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ИСПЫТАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]