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Регион 18.09.2017 15:02

Турецкие военные проводят учения на границе с Ираком

Власти Турции начали военные учения близ турецко-иракской границы за неделю до референдума о независимости Иракского Курдистана, передает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого командования.

В заявлении отмечается, что учения проводятся в городах Силопи и Хабур в приграничной провинции Ширнак.

Помимо этого, турецкие военные продолжают проводить в этом регионе операции против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В середине августа избирательная комиссия Иракского Курдистана утвердила 25 сентября 2017 года как дату проведения референдума о независимости региона. Его участники должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

Против идеи референдума выступили многие страны, в том числе Турция, США и Великобритания.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]