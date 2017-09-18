Турецкие военные проводят учения на границе с Ираком

Власти Турции начали военные учения близ турецко-иракской границы за неделю до референдума о независимости Иракского Курдистана, передает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление турецкого командования.

В заявлении отмечается, что учения проводятся в городах Силопи и Хабур в приграничной провинции Ширнак.

Помимо этого, турецкие военные продолжают проводить в этом регионе операции против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В середине августа избирательная комиссия Иракского Курдистана утвердила 25 сентября 2017 года как дату проведения референдума о независимости региона. Его участники должны будут решить, останется ли Иракский Курдистан в составе Ирака или станет самостоятельным государством.

Против идеи референдума выступили многие страны, в том числе Турция, США и Великобритания.