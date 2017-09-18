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Регион 18.09.2017 13:32

Иран планирует увеличение доли атомной генерации за счет II очереди АЭС "Бушер" - Салехи

Иран планирует увеличение доли атомной генерации за счет II очереди АЭС "Бушер", сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи в ходе 61-й генконференции МАГАТЭ.

"Сейчас у нас есть планы увеличения этой доли (атомной энергетики - ИФ) за счет строительства второго и третьего блока (АЭС Бушер - ИФ)",- сказал он.

Как сообщалось, 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Заливка первого бетона под энергоблок N2 АЭС "Бушер" планируется в III квартале 2019 года. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

Генеральный подрядчик проекта АО "Атомстройэкспорт".

Москва и Тегеран 11 ноября 2014 года подписали протокол к межправительственному соглашению, касающийся строительства АЭС в Иране. Согласно документу, стороны намерены сотрудничать в сооружении восьми энергоблоков с реакторами ВВЭР "под ключ" на территории Ирана (четыре энергоблока на площадке АЭС "Бушер" и четыре блока - на другой площадке). Тогда же был подписан контракт на строительство второй очереди АЭС "Бушер", предусматривающий сооружение двух энергоблоков АЭС с возможностью расширения до четырех энергоблоков.

23 сентября 2013 года Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику - был подписан акт предварительной приемки станции. В конце июня 2013 года АЭС "Бушер" была выведена на 100% мощности.

Строительство станции было начато еще в 1974 году германским концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU). 8 января 1995 года на основании соглашения между РФ и Ираном был подписан контракт, предусматривающий достройку первого блока АЭС "Бушер" с реактором ВВЭР-1000. Согласно дополнению к контракту от 29 августа 1998 года, российская сторона приняла на себя обязательства по завершению строительства энергоблока на условиях "под ключ" и обучению иранского эксплуатационного персонала. В октябре 2010 года была получена лицензия на ввод в эксплуатацию АЭС. С 2012 года проект осуществлялся объединенной компанией "НИАЭП-АСЭ".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, АЭС, ДОЛЯ


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