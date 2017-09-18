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Дальнее зарубежье 18.09.2017 15:16

В КНДР нет очередей за бензином вопреки заявлениям Трампа - газета

Жители Пхеньяна и других городов Северной Кореи, вопреки утверждениям президента США Дональда Трампа, не стоят в очередях к бензозаправочным станциям, пишет газета "Вашингтон пост".

"Мы ничего не знаем ни о каких длинных очередях к заправкам. Я не замечал. Я спросил некоторых корейцев, и они также ответили, что ни разу не видели", - заявил газете иностранный житель Пхеньяна.

Другой источник издания уточнил, что никаких заметных изменений с тех пор, как Совбез ООН принял последнюю резолюцию 11 сентября, в стране не произошло.

"Дорожное движение в пятницу было плотным, насколько я помню. В субботу - нормальным. В воскресенье было тихо", - сказал источник газеты, добавив, что такая ситуация на дорогах - совершенно обычная для Пхеньяна.

В воскресенье Д.Трамп написал в своем "Твиттере" об очередях за бензином в Пхеньяне.

"Я разговаривал с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вчера вечером. Спросил у него, как дела у Человека-ракеты (лидера КНДР - ИФ). В Северной Корее появляются длинные очереди за бензином. Очень жаль!" - написал он на своей странице.

"Вашингтон пост" отмечает, что в настоящее время в КНДР импортируется около 4,5 млн баррелей продуктов нефтепереработки и 4 млн баррелей нефти в год. По информации миссии США в ООН, новые принятые санкции призваны сократить эти поставки на 30%.

Газета также подчеркивает, что цены на бензин начали расти в КНДР после последнего проведенного страной ракетного испытания, то есть, с 3 сентября.

Так, по данным портала "Дейли Эн Кей", один килограмм бензина (в Северной Корее принята такая система мер) в КНДР, за неделю вырос в цене почти на четверть - до 23 тыс. северокорейских вон (около $180), дизельное топливо также стремительно подорожало - на 41% за неделю до 20 тыс. северокорейских вон ($155) за килограмм.

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Тэги: США, КНДР, БЕНЗИН, ОЧЕРЕДИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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