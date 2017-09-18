Находящаяся в Нью-Йорке президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с генсеком ООН Антониу Гутерришем проходящие в России и Белоруссии крупномасштабные военные учения "Запад-2017", сообщила пресс-служба литовского президента в понедельник.
По данным пресс-службы, глава государства проинформировала генсека ООН о "действиях России на границе Литвы, ситуации с безопасностью в регионе и угрозе, которую создают агрессивные учения "Запад" людям всего мира".
"Президент утверждает, что мировым лидерам, главам международных организаций важно предоставлять объективную информацию из первых уст о том, что происходит в нашем регионе. Литовский президент, единственная из глав стран, испытывающих угрозы учений "Запад", получила возможность в ходе сессии представить ситуацию напрямую главе ООН", - говорится в пресс-релизе.
По убеждению Д.Грибаускайте, реальное моделирование конфликта со странами НАТО, сокрытие масштабов и сценариев учений, дислокации военных и тактических вооружений, не конвенциональные действия "свидетельствуют об агрессивном и наступательном характере учений "Запад-2017".
Президент Литвы считает, что мир должен делать выводы из уроков Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, и "не смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия". Она отметила, что в последнее время реакция ООН на нарушения международного права является недостаточной, и организация не выполняет свою миссию в полном объеме.
Д.Грибаускайте пригласила А.Гутерриша посетить Литву в следующем году, когда будут проходить мероприятия по случаю 100-летия восстановления Литовского государства.
Учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Белоруссии, а также на территории России - в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
К маневрам привлекают почти 13 тыс. военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны РФ, подчеркнув, что учения - плановые и носят оборонный и антитеррористический характер.
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