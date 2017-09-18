Суд запретил референдум о независимости Иракского Курдистана

Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить референдум о независимости региона, сообщили в понедельник иракские СМИ.

Референдум запланирован на 25 сентября.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади ранее заявил, что "референдум противоречит конституции Ирака и его итоги признаны не будут.

Парламент Ирака также выступил против проведения референдума.