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Регион 18.09.2017 16:01

Суд запретил референдум о независимости Иракского Курдистана

Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить референдум о независимости региона, сообщили в понедельник иракские СМИ.

Референдум запланирован на 25 сентября.

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади ранее заявил, что "референдум противоречит конституции Ирака и его итоги признаны не будут.

Парламент Ирака также выступил против проведения референдума.

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Тэги: ИРАК, КУРДЫ, РЕФЕРЕНДУМ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]