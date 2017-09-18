Минналогов Азербайджана разблокировало счета информагентства «Turan»

Министерство налогов Азербайджана разблокировало в понедельник банковские счета информационного агентства «Turan».

«Вслед за ликвидацией Министерством налогов начисленных агентству «Turan» дополнительных налогов за период 2014-2016гг, 18 сентября были разблокированы также банковские счета агентства», - отмечается в сообщении информагентства.

При этом «Turan» не предоставлено официальной информации, «закрыто ли, уголовное дело против него или нет». «Из-за отсутствия ясности в этом вопросе пока условия для обеспечения нормальной деятельности агентства не созданы»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министерство налогов обвинило директора «Turan» Мехмана Алиева в уклонении от уплаты налогов на сумму 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.). М.Алиев был задержан 24 августа, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. М.Алиев считает данные обвинения безосновательными и надеется на прекращение уголовного дела.

Ясамальский районный суд Баку 25 августа избрал в отношении М.Алиева меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

11 сентября мера пресечения в отношении М.Алиева была изменена - он был переведен из СИЗО под надзор полиции.

Бакинский департамент по локальным доходам министерства налогов Азербайджана 12 сентября отменил дополнительные налоговые санкции на сумму 37 тыс. манатов ($21,7 тыс.), начисленные информационному агентству "Turan" за период 2014-2016гг. Решение об аннулировании дополнительных налоговых санкций было принято по итогам камеральной проверки.

ИА "Turan" учреждено в мае 1990 года.

Ф.Исазаде