В Грузии соболезнуют в связи с кончиной Зураба Соткилавы

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с кончиной оперного певца Зураба Соткилавы.
"Я огорчен из-за кончины выдающегося оперного певца Зураба Соткилавы. Вместе с народом Грузии я чту память человека, педагогическая деятельность которого способствовало популяризации оперного искусства, воспитанию новых поколений, развитию грузинской музыки на мировом уровне", - говорится в соболезновании президента.
Свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося оперного певца и в далеком прошлом футболиста основного состава тбилисского "Динамо" З.Соткилавы выразили премьер-министр Георгий Квирикашвили, министерство культуры Грузии.
З.Соткилава скончался в Москве в ночь на понедельник на 81-м году жизни, прощание и похороны пройдут в Грузии.
З.Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Был профессором Московской консерватории, солистом Большого театра (с 1974 года).
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