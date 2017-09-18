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Регион 18.09.2017 16:14

В Грузии соболезнуют в связи с кончиной Зураба Соткилавы

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования в связи с кончиной оперного певца Зураба Соткилавы.

"Я огорчен из-за кончины выдающегося оперного певца Зураба Соткилавы. Вместе с народом Грузии я чту память человека, педагогическая деятельность которого способствовало популяризации оперного искусства, воспитанию новых поколений, развитию грузинской музыки на мировом уровне", - говорится в соболезновании президента.

Свои соболезнования в связи с кончиной выдающегося оперного певца и в далеком прошлом футболиста основного состава тбилисского "Динамо" З.Соткилавы выразили премьер-министр Георгий Квирикашвили, министерство культуры Грузии.

З.Соткилава скончался в Москве в ночь на понедельник на 81-м году жизни, прощание и похороны пройдут в Грузии.

З.Соткилава родился в 1937 году в Сухуми. Был профессором Московской консерватории, солистом Большого театра (с 1974 года).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПЕВЕЦ, КОНЧИНА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]