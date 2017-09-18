Атамбаев планирует впервые выступить на Генассамблее ООН

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев впервые примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и выступит в общих дебатах, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Рабочий визит главы государства продлится с 18 по 24 сентября.

По словам собеседника агентства, в Нью-Йорке А.Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии.

"Данное мероприятие проводится по инициативе Киргизии, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих на территории республики и других стран региона урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Нью-Йорке у А.Атамбаева запланировано участие и в других проводимых на площадке ООН мероприятиях, а также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В продолжение состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Киргизию в Нью-Йорке А.Атамбаев встретится с представителями транснациональных американских компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, General Electric, Microsoft.

Предстоящий рабочий визит в Нью-Йорк станет для А.Атамбаева первым за время пребывания на посту президента посещением США и первым участием в заседании Генассамблеи ООН.

В 2016 году из-за проблем с сердцем он был вынужден прервать аналогичную поездку. Из стамбульского аэропорта президент Киргизии был госпитализирован сначала в турецкую клинику, а затем продолжил лечение в Москве.

1 декабря президентские полномочия А.Атамбаева истекают.