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СНГ 18.09.2017 16:33

Атамбаев планирует впервые выступить на Генассамблее ООН

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев впервые примет участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и выступит в общих дебатах, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Рабочий визит главы государства продлится с 18 по 24 сентября.

По словам собеседника агентства, в Нью-Йорке А.Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии.

"Данное мероприятие проводится по инициативе Киргизии, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих на территории республики и других стран региона урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Нью-Йорке у А.Атамбаева запланировано участие и в других проводимых на площадке ООН мероприятиях, а также встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В продолжение состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Киргизию в Нью-Йорке А.Атамбаев встретится с представителями транснациональных американских компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, General Electric, Microsoft.

Предстоящий рабочий визит в Нью-Йорк станет для А.Атамбаева первым за время пребывания на посту президента посещением США и первым участием в заседании Генассамблеи ООН.

В 2016 году из-за проблем с сердцем он был вынужден прервать аналогичную поездку. Из стамбульского аэропорта президент Киргизии был госпитализирован сначала в турецкую клинику, а затем продолжил лечение в Москве.

1 декабря президентские полномочия А.Атамбаева истекают.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]