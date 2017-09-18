Еврокомиссия предлагает совершить инновационный прорыв в европейской промышленности

Новая промышленная стратегия объединит все уже существующие и новые горизонтальные и секторальные инициативы во всеобщую промышленную стратегию Евросоюза, сообщили в понедельник зампред Еврокомиссии по экономическому росту Юрки Катайнен и член ЕК по промышленности Эльжбета Беньковская, представляя очередной этап индустриальной политики ЕС.

"Объединяя технологические новшества, используя инвестиции для исследований, связанных с проектами новаторских предприятий, и продолжая оставаться предвозвестниками циркулярной экономики со слабым применением углеводородов, мы откроем путь к умной, инновационной и устойчивой промышленности в Европе", - заявил Ю.Катайнен.

"Многочисленные отрасли европейской промышленности переживают поворотный момент. Отныне индустриальная политика должна позволять нашей промышленности продолжать быть источником надежного экономического роста и занятости для наших регионов и наших граждан", - отметила в свою очередь Э.Беньковская.

В своем выступлении в Европарламенте 13 сентября о состоянии Европейского союза председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предлагаемая новая индустриальная политика призвана сделать промышленность ЕС более мощной и конкурентоспособной, передовой в области инноваций, цифровых технологий и снижения использования углеводородов.

В качестве одного из важнейших элементов новой программы называется "комплекс мер по усилению кибербезопасности" промышленности ЕС. Этот проект предусматривает создание европейского исследовательского центра по кибербезопасности, а также систему сертификации европейских товаров и услуг, признаваемую во всех государствах-членах союза.

Еврокомиссия предложила принять регламент о свободном перемещении данных, не носящих персонального характера, что позволит этим данным без помех пересекать границы и способствовать модернизации промышленности и созданию настоящего общего европейского пространства данных.

Предлагается новый комплекс действий по внедрению циркулярной экономики, включая стратегию в области пластмассовых материалов, а также меры по улучшению производства возобновляемых биологических ресурсов и их трансформации в биотовары и биоэнергию.

Принят пересмотренный перечень критически важного природного сырья, надежному снабжению которым обрабатывающей промышленности ЕС продолжит способствовать Еврокомиссия.

Предложения ЕК включают дополнительные инициативы по "чистому транспорту", в том числе повышенные нормы по выбросам CO2 для легковых автомобилей и легких грузовиков и план действий по инфраструктуре альтернативных видов топлива.

Новая стратегия предусматривает совершенствование юридических рамок по регулированию интеллектуальной собственности, инициативу по улучшению функционирования государственного рынка в ЕС, лучшую ориентацию частных капиталов для долгосрочных инвестиций и другие меры по совершенствованию финансирования промышленности.