Армения в ноябре готовится подписать соглашение о партнерстве с ЕС

Армения в ноябре подпишет с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"С нашей стороны каких-либо преград для подписания нет. И мы не создадим каких-либо препятствий, чтобы не подписывать документ", - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявлял, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. "Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян.