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Регион 18.09.2017 16:34

Армения в ноябре готовится подписать соглашение о партнерстве с ЕС

Армения в ноябре подпишет с Евросоюзом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"С нашей стороны каких-либо преград для подписания нет. И мы не создадим каких-либо препятствий, чтобы не подписывать документ", - сказал Э.Налбандян, отвечая на вопросы участников Шестого всеармянского форума "Армения-Диаспора" в понедельник в Ереване.

Ранее президент Армении Серж Саргсян заявлял, что Армения намерена подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. "Осенью мы подпишем. У нас нет причин его не подписывать", - сказал С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕВРОСОЮЗ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]