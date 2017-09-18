Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0309 RUR   0.0295 GBR   2.3113 TRY   0.4947

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 35° Завтра 20° 29° 20 Сен 19° 31° 21 Сен 18° 32°

Регион 18.09.2017 16:24

В администрации Трампа призывают МАГАТЭ более жестко проверять деятельность Ирана в атомной сфере

В администрации президента США считают, что МАГАТЭ должно жестче следить за имплементацией соглашения с Ираном по атому, заявил в понедельник американский министр энергетики Рик Перри.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), министр на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене прочитал обращение Дональда Трампа, в котором говорилось, что "мы не примем слабо претворяемое в жизнь соглашение, равно как и соглашение с недостаточным контролем над имплементацией".

АП отмечает: Д.Трамп в своем обращении предупредил, что США выйдут из соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников в случае, если Вашингтон придет к выводу, что МАГАТЭ недостаточно внимательно следит за выполнением договора.

Со своей стороны гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заверил в понедельник, что Иран "выполняет взятые на себя обязательства".

АП отмечает, что США, среди прочего, настаивают на том, что Тегеран обязан пускать сотрудников МАГАТЭ для проверок на свои военные объекты. Иранская сторона с этим не согласна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


Трамп рассматривает новую стратегию давления на Иран - СМИ Вашингтон предлагает послать инспекторов ООН на ряд военных объектов в Иране Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров Тегеран подготовил меры в ответ на санкции США - МИД Ирана Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции Тегеран заявляет о несоответствии новых мер Вашингтона в отношении Ирана духу и букве "ядерного соглашения"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]