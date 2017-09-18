В администрации Трампа призывают МАГАТЭ более жестко проверять деятельность Ирана в атомной сфере

В администрации президента США считают, что МАГАТЭ должно жестче следить за имплементацией соглашения с Ираном по атому, заявил в понедельник американский министр энергетики Рик Перри.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), министр на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене прочитал обращение Дональда Трампа, в котором говорилось, что "мы не примем слабо претворяемое в жизнь соглашение, равно как и соглашение с недостаточным контролем над имплементацией".

АП отмечает: Д.Трамп в своем обращении предупредил, что США выйдут из соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников в случае, если Вашингтон придет к выводу, что МАГАТЭ недостаточно внимательно следит за выполнением договора.

Со своей стороны гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заверил в понедельник, что Иран "выполняет взятые на себя обязательства".

АП отмечает, что США, среди прочего, настаивают на том, что Тегеран обязан пускать сотрудников МАГАТЭ для проверок на свои военные объекты. Иранская сторона с этим не согласна.