В администрации Трампа призывают МАГАТЭ более жестко проверять деятельность Ирана в атомной сфере

В администрации президента США считают, что МАГАТЭ должно жестче следить за имплементацией соглашения с Ираном по атому, заявил в понедельник американский министр энергетики Рик Перри.
По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП), министр на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене прочитал обращение Дональда Трампа, в котором говорилось, что "мы не примем слабо претворяемое в жизнь соглашение, равно как и соглашение с недостаточным контролем над имплементацией".
АП отмечает: Д.Трамп в своем обращении предупредил, что США выйдут из соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников в случае, если Вашингтон придет к выводу, что МАГАТЭ недостаточно внимательно следит за выполнением договора.
Со своей стороны гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заверил в понедельник, что Иран "выполняет взятые на себя обязательства".
АП отмечает, что США, среди прочего, настаивают на том, что Тегеран обязан пускать сотрудников МАГАТЭ для проверок на свои военные объекты. Иранская сторона с этим не согласна.
Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником
Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга
Налбандян рассказал о некоторых деталях переговоров по Карабаху
Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам
Курс манат/доллар на 19 сентября - 1,7007 AZN/$1
Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»