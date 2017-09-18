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СНГ 18.09.2017 17:15

РФ в 2018 году сократит расходы на национальную оборону до 943 млрд рублей

В 2018 году Россия планирует направить на расходы по статье "Национальная оборона" 943 млрд 634 млн рублей.

Это следует из проекта федерального бюджета, который размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2019 г. на национальную оборону будет выделено 860 млрд 629 млн рублей, в 2020 г. расходы по этой статье составят 869 млрд 128 млн рублей.

Согласно проекту бюджета, Вооруженные силы РФ в 2018 г. получат 771 млрд 114 млн рублей, в 2019 г. - 753 млрд 946 млн рублей, в 2020 г. - 771 млрд 917 млн рублей.

В 2017 г. расходы по статье "Национальная оборона" составили 1 триллион 21 млн рублей, в частности, Вооруженные силы получили 867 млрд 596 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, БЮДЖЕТ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]