РФ в 2018 году сократит расходы на национальную оборону до 943 млрд рублей

В 2018 году Россия планирует направить на расходы по статье "Национальная оборона" 943 млрд 634 млн рублей.

Это следует из проекта федерального бюджета, который размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2019 г. на национальную оборону будет выделено 860 млрд 629 млн рублей, в 2020 г. расходы по этой статье составят 869 млрд 128 млн рублей.

Согласно проекту бюджета, Вооруженные силы РФ в 2018 г. получат 771 млрд 114 млн рублей, в 2019 г. - 753 млрд 946 млн рублей, в 2020 г. - 771 млрд 917 млн рублей.

В 2017 г. расходы по статье "Национальная оборона" составили 1 триллион 21 млн рублей, в частности, Вооруженные силы получили 867 млрд 596 млн рублей.