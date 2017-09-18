РФ в 2018 году сократит расходы на национальную оборону до 943 млрд рублей

В 2018 году Россия планирует направить на расходы по статье "Национальная оборона" 943 млрд 634 млн рублей.
Это следует из проекта федерального бюджета, который размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, в 2019 г. на национальную оборону будет выделено 860 млрд 629 млн рублей, в 2020 г. расходы по этой статье составят 869 млрд 128 млн рублей.
Согласно проекту бюджета, Вооруженные силы РФ в 2018 г. получат 771 млрд 114 млн рублей, в 2019 г. - 753 млрд 946 млн рублей, в 2020 г. - 771 млрд 917 млн рублей.
В 2017 г. расходы по статье "Национальная оборона" составили 1 триллион 21 млн рублей, в частности, Вооруженные силы получили 867 млрд 596 млн рублей.
Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником
Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга
Налбандян рассказал о некоторых деталях переговоров по Карабаху
Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам
Курс манат/доллар на 19 сентября - 1,7007 AZN/$1
Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»