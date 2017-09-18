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18.09.2017 16:40

В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы

18 сентября с.г. в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) открылся семинар для учителей русского языка и литературы. В нем принимают участие преподаватели высших учебных заведений и общеобразовательных учреждений. Он организован Россотрудничеством, Российским университетом дружбы народов (РУДН), Институтом непрерывного образования (город Москва) при поддержке Министерства образования Азербайджана.

На открытии семинара выступили руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, ректор АГПУ Джафар Джафаров, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы РУДН Александр Коваленко.

В течение трёх дней на семинаре будут рассматриваться вопросы построения современного урока русского языка и литературы, формирования культуроведческих компетенций учащихся на уроках русского языка. Также будут представлены методики игровых технологий преподавания русского языка и литературы. Состоится обучающий семинар по изучению языка современной художественной прозы, современным тенденциям в методике преподавания русского языка и литературы. Также специалисты из Москвы расскажут слушателям о практике организации Единого государственного экзамена в Российской Федерации.

Завершится семинар круглым столом «Преподавание русского языка в XXI веке: традиции и инновации». По итогам обучения слушателям будут вручены соответствующие сертификаты о повышении квалификации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]