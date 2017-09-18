Трамп готовится изложить свое видение реформирования ООН

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник изложит свой взгляд на реформирование Организации Объединенных Наций за день до своей первой официальной речи на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Посвященная этой теме встреча состоится в Нью-Йорке в понедельник в 9:50 по местному времени (16:50 мск). Д.Трамп настаивает на необходимости, в том числе, сокращения расходов организации и на ряде других операционных изменений. С речью о возможных изменениях в ООН также выступит генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш.
Агентство подчеркивает, что А.Гутерриш уже заявлял о своей готовности и приверженности идее реформирования ООН, чтобы сделать ее более реагирующей и эффективной для нужд 21 века.
Ранее США обратились к 193 странам-членам организации с просьбой подписать декларацию о реформах в ООН, и уже более 100 стран ее одобрили.
Посол США при ООН Никки Хейли накануне заявила, что критика американского президента точно прозвучала точно в свое время, а сейчас для ООН наступает "новый день". По ее словам, организация, которая "много говорила, но делала мало", дала дорогу "Организации Объединенных Наций, которая ориентирована на действия".
Предложения по реформам в ООН, выдвинутые А.Гутерришем, она поддержала, отметив, что ООН "точно движется по направлению к реформам".
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