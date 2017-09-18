В Тегеране заявляют, что США пытаются помешать реализации соглашения по атому

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в ходе 61-й генконференции МАГАТЭ в Вене в понедельник обвинил США в попытке подорвать реализацию ядерной сделки, сообщают европейские СМИ.
По его словам, действия Вашингтона - это "очевидное враждебное отношение и нерасторопные политические меры, которые нацелены на подрыв сделки".
Он также подверг критике слова постпреда США при ООН Никки Хэйли, которая ранее призвала провести проверку военных объектов Ирана, чтобы удостовериться, что Тегеран не нарушает условия сделки.
"В Иране имеется множество непроверенных объектов, которые не проинспектированы. Это проблема", - сказала Н.Хэйли в августе по итогам встречи в МАГАТЭ.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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