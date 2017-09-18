В Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО, сообщил глава ведомства

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает беспрецедентные масштабы помощи со стороны НАТО в вопросе реформирования оборонных возможностей страны.
"Наше сотрудничество с Альянсом за последние три года приобрело широкие масштабы практически по всем направлениям. Значительно вырос военно-политический диалог, регулярно работает комиссия "Украина - НАТО". Мы чувствуем очень хорошую помощь в вопросах, связанных с реформированием Вооруженных сил Украины", - написал министр на своей странице в соцсети в Фейсбуке в понедельник.
Глава оборонного ведомства отметил важность Комплексного пакета помощи, утвержденного в 2016 году на заседании альянса в Польше.
"Важной является совещательная помощь, которую мы получаем от стран-партнеров. Всего в Минобороны работает 65 советников, которые оказывают всестороннюю помощь", - отмечает С.Полторак.
По его словам, важны также многонациональные учения, которые регулярно проводятся с партнерами и "ускоряют совместимость украинских Вооруженных сил с силами НАТО".
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