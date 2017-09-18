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СНГ 18.09.2017 18:13

В Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО, сообщил глава ведомства

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает беспрецедентные масштабы помощи со стороны НАТО в вопросе реформирования оборонных возможностей страны.

"Наше сотрудничество с Альянсом за последние три года приобрело широкие масштабы практически по всем направлениям. Значительно вырос военно-политический диалог, регулярно работает комиссия "Украина - НАТО". Мы чувствуем очень хорошую помощь в вопросах, связанных с реформированием Вооруженных сил Украины", - написал министр на своей странице в соцсети в Фейсбуке в понедельник.

Глава оборонного ведомства отметил важность Комплексного пакета помощи, утвержденного в 2016 году на заседании альянса в Польше.

"Важной является совещательная помощь, которую мы получаем от стран-партнеров. Всего в Минобороны работает 65 советников, которые оказывают всестороннюю помощь", - отмечает С.Полторак.

По его словам, важны также многонациональные учения, которые регулярно проводятся с партнерами и "ускоряют совместимость украинских Вооруженных сил с силами НАТО".

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, МИНОБОРОНЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]