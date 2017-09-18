Отработавший советский спутник-разведчик может упасть на Землю в начале ноября

Советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1345" ("Целина-Д"), запущенный на орбиту весной 1982 года, скоро прекратит существование, сообщает сайт американской системы контроля космического пространства.
По его данным, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты спутника "Космос-1346" могут достичь поверхности Земли 4 ноября 2017 года. Этот прогноз будет уточняться по мере приближения указанной даты.
Спутник "Космос-1346" (международный идентификационный номер 1982-027А) был выведен в космос с помощью ракеты-носителя "Восток", стартовавшей 31 марта 1982 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область).
Он работал на орбите с наклонением 81 градус, высотой в апогее 675 км, в перигее - 623 км. Масса спутника - примерно 1 700 кг.
Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником
Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга
Налбандян рассказал о некоторых деталях переговоров по Карабаху
Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам
Курс манат/доллар на 19 сентября - 1,7007 AZN/$1
Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»