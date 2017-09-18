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СНГ 18.09.2017 18:36

Отработавший советский спутник-разведчик может упасть на Землю в начале ноября

Советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1345" ("Целина-Д"), запущенный на орбиту весной 1982 года, скоро прекратит существование, сообщает сайт американской системы контроля космического пространства.

По его данным, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты спутника "Космос-1346" могут достичь поверхности Земли 4 ноября 2017 года. Этот прогноз будет уточняться по мере приближения указанной даты.

Спутник "Космос-1346" (международный идентификационный номер 1982-027А) был выведен в космос с помощью ракеты-носителя "Восток", стартовавшей 31 марта 1982 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область).

Он работал на орбите с наклонением 81 градус, высотой в апогее 675 км, в перигее - 623 км. Масса спутника - примерно 1 700 кг.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, СПУТНИК, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]