Отработавший советский спутник-разведчик может упасть на Землю в начале ноября

Советский спутник радиотехнической разведки "Космос-1345" ("Целина-Д"), запущенный на орбиту весной 1982 года, скоро прекратит существование, сообщает сайт американской системы контроля космического пространства.

По его данным, несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты спутника "Космос-1346" могут достичь поверхности Земли 4 ноября 2017 года. Этот прогноз будет уточняться по мере приближения указанной даты.

Спутник "Космос-1346" (международный идентификационный номер 1982-027А) был выведен в космос с помощью ракеты-носителя "Восток", стартовавшей 31 марта 1982 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область).

Он работал на орбите с наклонением 81 градус, высотой в апогее 675 км, в перигее - 623 км. Масса спутника - примерно 1 700 кг.