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СНГ 18.09.2017 18:55

Минобороны получило первый в этом году полковой комплект С-400 "Триумф"

"Алмаз-Антей" поставил в войска первый в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна в понежельник.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России первый в 2017 году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, составные части С-400 в различные сроки поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр, разгружаются и выставляются на технологических площадках. Далее проводится входной контроль, затем - стыковка и настройка составных частей системы.

"В ходе этой работы проверяется взаимодействие всех узлов и агрегатов системы, после чего техника предъявляется заказчику на приемо-сдаточные испытания. При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней", - сказал сотрудник пресс-службы.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

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Тэги: РОССИЯ, С/400, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]