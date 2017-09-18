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Регион 18.09.2017 19:14

Глава МИД Франции призывает сохранить соглашение с Ираном по атому

Мировому сообществу важно сохранить заключенное Ираном и "шестеркой" международных посредников соглашение по атому, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Крайне важно оставить в силе договоренности, чтобы сохранить режим нераспространения и чтобы наиболее радикально настроенные силы в Иране не вознамерились получить доступ к ядерному оружию", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

Ж.-И.Ле Дриан подчеркнул, что постарается убедить в правильности данного подхода президента США Дональда Трампа, сомневающегося в эффективности заключенного с Ираном соглашения по атому.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]