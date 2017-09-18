Глава МИД Франции призывает сохранить соглашение с Ираном по атому

Мировому сообществу важно сохранить заключенное Ираном и "шестеркой" международных посредников соглашение по атому, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Крайне важно оставить в силе договоренности, чтобы сохранить режим нераспространения и чтобы наиболее радикально настроенные силы в Иране не вознамерились получить доступ к ядерному оружию", - сказал он журналистам в Нью-Йорке.

Ж.-И.Ле Дриан подчеркнул, что постарается убедить в правильности данного подхода президента США Дональда Трампа, сомневающегося в эффективности заключенного с Ираном соглашения по атому.