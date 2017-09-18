Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам

Правительство Азербайджана предложило Всемирному банку расширить сотрудничество в сферах улучшения бизнес-среды и доступа частного сектора к финансовым ресурсам, отмечается в сообщении Минэкономики.
Министр экономики Шахин Мустафаев в понедельник провел в Баку встрече с вице-президентом банка по региону Европа и Центральная Азия Сирилом Мюллером.
"ВБ до сих пор выделил Азербайджану $4,15 млрд на реализацию 53 проектов, в том числе $500 млн на проекты в частном секторе. Ш.Мустафаев на встрече предложил ВБ расширить сотрудничество в сферах улучшения бизнес-среды и доступа частного сектора к финансовым ресурсам", - отмечается в сообщении.
По его словам, развитие ненефтяного сектора и дифференциация экономики, улучшение бизнес-среды, поддержка предпринимательства являются приоритетами Азербайджана.
С.Мюллер, в свою очередь, подчеркнул, что ВБ готов и далее оказывать Азербайджану поддержку в развитии экономики.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года.
А.Азизов
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