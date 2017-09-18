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Бизнес и законодательство 18.09.2017 18:02

Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам

Правительство Азербайджана предложило Всемирному банку расширить сотрудничество в сферах улучшения бизнес-среды и доступа частного сектора к финансовым ресурсам, отмечается в сообщении Минэкономики.

Министр экономики Шахин Мустафаев в понедельник провел в Баку встрече с вице-президентом банка по региону Европа и Центральная Азия Сирилом Мюллером.

"ВБ до сих пор выделил Азербайджану $4,15 млрд на реализацию 53 проектов, в том числе $500 млн на проекты в частном секторе. Ш.Мустафаев на встрече предложил ВБ расширить сотрудничество в сферах улучшения бизнес-среды и доступа частного сектора к финансовым ресурсам", - отмечается в сообщении.

По его словам, развитие ненефтяного сектора и дифференциация экономики, улучшение бизнес-среды, поддержка предпринимательства являются приоритетами Азербайджана.

С.Мюллер, в свою очередь, подчеркнул, что ВБ готов и далее оказывать Азербайджану поддержку в развитии экономики.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]