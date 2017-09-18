Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга

Представление очередного отчета развития Азербайджана по борьбе с коррупцией в Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии (АКС) планируется в мае 2018 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
«Этот отчет будет подготовлен по итогам IV раунда мониторинга плана действий по борьбе с коррупцией по Азербайджану», - сказано в сообщении.
В Стамбуле 14 сентября на пленарном заседании «Сети по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии» были рассмотрены мониторинговые отчеты по IV раунду мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией по Казахстану, Таджикистану и Украине, а также промежуточные отчеты по Азербайджану, Армении, Грузии, Кыргызстану, Монголии и Узбекистану.
IV раунд мониторинга по Азербайджану включает в себя 31 рекомендацию, предусмотренную к реализации включительно до 2019 года. «Во время обсуждений была отмечена успешная реализация 21 из 31 рекомендаций к Азербайджану в рамках IV раунда мониторинга, что означает реализацию 70% рекомендаций к стране за короткое время», - подчеркивается в сообщении.
На мероприятии было положительно отмечено принятие в Азербайджане Национального плана действий по борьбе с легализацией финансовых средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, охватывающего 2017-2019гг.
Р.Бабаев
Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам
Курс манат/доллар на 19 сентября - 1,7007 AZN/$1
Цены на нефть перешли к снижению после роста до максимума с апреля, Brent у $55,3 за баррель
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Отработавший советский спутник-разведчик может упасть на Землю в начале ноября
В Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО, сообщил глава ведомства
В Тегеране заявляют, что США пытаются помешать реализации соглашения по атому
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»