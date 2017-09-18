Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга

Представление очередного отчета развития Азербайджана по борьбе с коррупцией в Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии (АКС) планируется в мае 2018 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«Этот отчет будет подготовлен по итогам IV раунда мониторинга плана действий по борьбе с коррупцией по Азербайджану», - сказано в сообщении.

В Стамбуле 14 сентября на пленарном заседании «Сети по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии» были рассмотрены мониторинговые отчеты по IV раунду мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией по Казахстану, Таджикистану и Украине, а также промежуточные отчеты по Азербайджану, Армении, Грузии, Кыргызстану, Монголии и Узбекистану.

IV раунд мониторинга по Азербайджану включает в себя 31 рекомендацию, предусмотренную к реализации включительно до 2019 года. «Во время обсуждений была отмечена успешная реализация 21 из 31 рекомендаций к Азербайджану в рамках IV раунда мониторинга, что означает реализацию 70% рекомендаций к стране за короткое время», - подчеркивается в сообщении.

На мероприятии было положительно отмечено принятие в Азербайджане Национального плана действий по борьбе с легализацией финансовых средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, охватывающего 2017-2019гг.

Р.Бабаев