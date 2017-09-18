Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с национальным новогодним праздником – Рош-Ха-Шана, сообщает сайт главы государства.
«Еврейская община Азербайджана занимает свое историческое место в нашем обществе. Евреи тесно участвуют во всех сферах жизни нашей страны и демонстрируют активную позицию в деле информирования мировой общественности о реалиях Азербайджана», - говорится в поздравительном обращении.
И.Алиев подчеркнул, что праздник Рош-Ха-Шана воплощает в себе обновление, духовную чистоту и солидарность.
Р.Бабаев
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