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Внутренняя политика 18.09.2017 18:33

Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину страны с национальным новогодним праздником – Рош-Ха-Шана, сообщает сайт главы государства.

«Еврейская община Азербайджана занимает свое историческое место в нашем обществе. Евреи тесно участвуют во всех сферах жизни нашей страны и демонстрируют активную позицию в деле информирования мировой общественности о реалиях Азербайджана», - говорится в поздравительном обращении.

И.Алиев подчеркнул, что праздник Рош-Ха-Шана воплощает в себе обновление, духовную чистоту и солидарность.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]