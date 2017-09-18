Трамп высказался в поддержку планов Гутерриша реформировать ООН

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за попытки реформирования организации.

"Я хотел бы поблагодарить генерального секретаря Антониу Гутерриша за то, что он к нам присоединился и остается приверженным реформе ООН... Я приветствую, что он разделяет мнение по реформированию ООН, чтобы лучше служить интересам людей, которых мы представляем", - сказал Д.Трамп в понедельник на заседании в ООН.

По его словам, США также поддерживают старания генсека "провести ревизию всей системы и поиск методов улучшения ООН".

Вместе с тем Д.Трамп отметил, что "в последние годы ООН не полностью раскрывает свой потенциал, из-за бюрократии и плохого управления".

"При этом бюджет ООН увеличился на 140%, а число сотрудников возросло более чем в два раза с 2000 года. Мы не видим результатов, соответствующих этим инвестициям. Но я знаю, что при генсеке (А.Гутеррише) ситуация меняется, и меняется быстро, и мы видим это. Поэтому мы высоко ценим генерального секретаря и его призыв - больше заботиться о людях и меньше - о бюрократии", - отметил президент США.