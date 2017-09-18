Общественная телерадиокомпания Украины собирается перепродать права за трансляцию ЧМ-2018 за $7,6 млн

Кабинет министров Украины намерен получить 200 млн грн (текущий курс $1/26,16 грн) ОТ продажи Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) прав на телетрансляцию матчей Чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.
"Установить, что в 2018 году средства в сумме 200 000 тыс. гривен от продажи лицензионных прав для освещения Чемпионата мира по футболу 2018 года зачисляются на счета Национальной общественной телерадиокомпании Украины для обеспечения собственной деятельности", - говорится в пункте 14 заключительных положений проекта закона Украины о государственном бюджете на 2018 год.
НОТУ обладает правами на показ матчей ЧМ-2018, поскольку является членом Европейского вещательного союза, которому ФИФА в 2017 году передала телеправа на показ матчей чемпионата мира в РФ.
Ранее председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что не намерен транслировать на Украине матчи ЧМ-2018.
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