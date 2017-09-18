Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, МИД вручил ноту послу РФ, сообщают в Вильнюсе

Два российских военно-транспортных самолета Ил-76 16 сентября во время российско-белорусских учений "Запад-2017" нарушили воздушное пространство Литвы, сообщил в понедельник литовский МИД.

В министерство в понедельник был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена соответствующая нота.

МИД сообщает, что инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов Ил-76. Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами.

Как отмечает министерство обороны республики, нарушение было зафиксировано в субботу поздно вечером "средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством".

МИД заявил российскому послу протест и потребовал, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись, отмечают литовские дипломаты.

Тем временем, офицер по связям с общественностью Авиабазы ВВС Литвы, капитан Ева Гульбинене заявила BNS, что в минувшую субботу дежурившие в Шяуляй истребители США, которые осуществляют миссию воздушной полиции, не поднимались в воздух для сопровождения никаких летевших над Балтикой российских военных самолетов.

Минобороны также сообщило, что несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе восемь раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой. В общей сложности было сопровождено 27 российских самолетов, преимущественно истребителей и самолетов разведки.

У большинства летевших над Балтикой военных самолетов были отключены транспондеры.

Нарушение воздушного пространства Литвы фиксируется в этом году второй раз, отмечает BNS. В июне этого года были замечены два нарушения границы Литвы в Варенском районе. Тогда было зафиксировано, что в воздушное пространство Литвы дважды входил гражданский самолет Ан-2.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии. В учениях задействовано до 12,7 тыс. военнослужащих, до 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.