Издатель Rolling Stone намерен продать контрольный пакет акций журнала

Wenner Media намерена продать контрольный пакет акций легендарного американского журнала о рок-музыке Rolling Stone.
"Мы приложили огромные усилия, чтобы превратить Rolling Stone в многоплатформенную компанию, и мы очень хотим найти правильное место, чтобы развивать наш мощный фонд и стремительно развивать наш бизнес", - говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Wenner Media Гаса Веннера.
Основатель журнала Джанн Веннер сказал в интервью изданию New York Times, что сейчас у него и его 27-летнего сына Гаса уже не хватает сил, чтобы развивать популярный бренд.
"Есть уровень амбиций, который мы не можем удовлетворить своими силами. Поэтому мы решили поступить предусмотрительно и действовать на опережение", - объяснил Дж.Веннер.
В прошлом году Wenner Media продала 49% акций Rolling Stone сингапурской BandLab Technologies. Пока неизвестно, захочет ли эта компания приобрести контрольный пакет акций журнала.
В этом году семейное предприятие Веннеров продало два других своих издания - журналы US Weekly и Men s Journal - компании American Media. В настоящее время Wenner Media выпускает интернет-журнал о видеоиграх Glixel.
Rolling Stone является одним из самых влиятельных изданий, освещающих связанные с рок-музыкой события. Дж.Веннер создал журнал будучи студентом в 1967 году в Калифорнии, затем он и редакция переехали в Нью-Йорк. Со временем бизнес стал семейным. С 2004 года журнал также выходит в России на русском языке.
В настоящее время Rolling Stone выходит на различных медиа-платформах, а его ежемесячная аудитория составляет около 60 млн читателей. За последние три года интернет-трафик издания вырос почти на 50%, а его присутствие в соцсетях увеличилось более чем на 100%.
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