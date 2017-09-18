Лавров: РФ хочет развивать отношения со странами СЕЛАК

Москва заинтересована в развитии отношений с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и другими региональными объединениями, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Эквадора Марией Эспиноса.

"Мы рады обсудить наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе, где наблюдается напряженность. Мы хотели бы узнать ваше мнение на то, как страны региона оценивают происходящее", - сказал С.Лавров на встрече с министром "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, РФ "заинтересована в развитии отношений с СЕЛАК и другими региональными объединениями".

В свою очередь глава МИД Эквадора заявила, что Кито считает Москву "стратегическим партнером" и Эквадор настроен развивать диалог с Москвой.

В свою очередь, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в понедельник начались встречи С.Лаврова "на полях" ГА ООН.

"Итак, марафон встреч С.Лаврова "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовал. Впереди десятки переговоров, бесед, заседаний ", - написала М. Захарова на своей странице в Facebook в понедельник.