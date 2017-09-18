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СНГ 18.09.2017 20:35

Глава правительства Киргизии решил расторгнуть соглашение с чешской Liglass Trading CZ SRO о строительстве Верхне-Нарынских ГЭС

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков принял решение расторгнуть соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO о строительстве Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (ВНГЭС)

"С.Исаков во время сегодняшнего совещания, посвященного договоренностям о строительстве ВНГЭС, поддержал предложение расторгнуть соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ SRO в одностороннем порядке", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

По словам собеседника агентства, киргизский премьер поручил правительству начать процедуру расторжения подписанного с Liglass договора.

"Чешская компания, чьи представители прибыли в Бишкек для переговоров с правительством Киргизии, обратились в правительство с письмом о продлении сроков оплаты необходимых для участия в проекте $37 млн", - уточнил представитель пресс-службы.

Вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев со своей стороны отметил, что Liglass Trading не указала срок отсрочки. Он также заявил, что согласно имеющимся правовым нормам, прописанным в законодательстве и соглашении, возможности продления срока не существует.

Ранее в понедельник директор Liglass Михаил Смелик, прибывший в Бишкек для участия в переговорах с правительством Киргизии, заявил журналистам, что его компания столкнулась с "форс-мажорными" обстоятельствами и множеством слухов в медиа пространстве, однако, несмотря на это, намерена завершить проект.

Liglass Trading и Киргизия 10 июля подписали соглашение о строительстве, вводе и эксплуатации двух из четырех ГЭС Верне-Нарынского каскада. Согласно соглашению, чешская компания, займется строительством и эксплуатацией Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1, входящих в Верне-Нарынский каскад ГЭС.

В рамках подписанного соглашения чешская сторона среди прочего обязалась в течение 30 банковских дней (со дня утверждения этого соглашения "Национальным энергохолдингом" Киргизии 4 августа) перевести на целевой расчетный счет киргизского ОАО "Электрические станции" $37 млн для погашения затраченных "РусГидро" средств по этому проекту.

В правительстве Киргизии сообщили агентству, что, согласно указанным в соглашении срокам, чешская компания должна перевести $37 млн до 19 сентября включительно.

Между тем, 6 сентября источник в правительстве Киргизии сообщил "Интерфаксу", что чешская компания еще не перевела денежные средства.

"Чешская компания еще не перевела $37 млн, мы ожидаем", - сказал он.

В свою очередь глава "РусГидро" Н.Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что компания намерена подать иск по Верне-Нарынскому каскаду ГЭС. "Объявили конкурс на поиск международного консультанта по международному арбитражу", - заявил он.

В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада и Камабратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации.

Соглашения о строительстве ГЭС прекратили свое действие 9 августа 2016 года.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев говорил, что, если чешский партнер не выполнит обязательства по погашению долга перед "РусГидро", страна будет искать новых инвесторов в проект.

По информации чешской стороны, объем инвестиций в проект составит около $230 млн, тогда как общая стоимость проекта каскада из четырех ГЭС оценивается в $500 млн.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЧЕХИЯ, ГЭС


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