Китайские власти могут полностью запретить торговлю биткойнами - источники WSJ

Власти КНР движутся к полному запрету торговли биткойнами, готовя для этого сектора драконовские меры, которые, вероятно, станут тестом для гибкости как самой криптовалюты, так и идеи о том, что ее децентрализованность защищает сектор от государственного вмешательства, пишет газета The Wall Street Journal.

Китайские регуляторы приняли решение о введении полного запрета каналов продажи и покупки виртуальной валюты в КНР, что идет дальше планов закрытия криптовалютных бирж, сообщили газете осведомленные источники.

Власти страны донесли свою позицию до нескольких ведущих представителей сектора в ходе закрытого заседания, состоявшегося в Пекине в минувшую пятницу, заявил один из источников, присутствовавший на заседании.

До прошлой недели многие предприниматели в китайских биткойн-кругах полагали, что власти страны введут запрет лишь на коммерческую торговлю биткойнами, но не станут принимать мер в отношении внебиржевых платформ, позволяющих покупателям и продавцам криптовалют торговать напрямую.

Информация о готовящемся принятии властями более серьезных мер распространились после пятничного заседания, и, по крайней мере, одна из внебиржевых биткойн-платформ сообщила о прекращении операций в соответствие с официальным распоряжением.

Планы китайских властей предусматривают самые суровые меры, вводившиеся правительствами какой-либо страны по отношению к рынку биткойнов.

Национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA) Китая на прошлой неделе выпустила сообщение, в котором предостерегла инвесторов от торговли криптовалютами, отметив, что биткойн-платформы не имеют законодательной базы для существования в КНР.

Целью монетарного регулирования в Китае является обеспечение того, "чтобы источник и направление каждой денежной единицы могли быть отслежены", заявил представитель NIFA Ли Лихунь.

По словам источников WSJ, дальнейшие меры властей КНР могут включать блокирование для китайских пользователей доступа к сайтам иностранных биткойн-бирж, в том числе американской Coinbase и гонконгской Bitfinex.

Документ, распространенный на пятничном заседании и попавший в распоряжение WSJ, требует от биткойн-бирж свернуть операции и предоставить регуляторам информацию о банковских счетах клиентов до среды.

В минувшие выходные крупнейшие китайские биткойн-биржи - BTCC, Huobi и OKCoin - сообщили о прекращении работы в ближайшие недели.

В понедельник биткойн торгуется выше $4000, однако нынешний курс примерно на 24% ниже максимума, зафиксированного 1 сентября - $4960,72.