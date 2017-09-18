В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции – посол

Министры иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции проведут в ближайшее время трехстороннюю встречу, заявил журналистам посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции в ближайшее время встретятся в Баку», - подчеркнул дипломат.

Он подтвердил проведение до конца года в Тегеране саммита лидеров Азербайджана, Ирана и России.

Р.Бабаев