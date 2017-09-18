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Внешняя политика 18.09.2017 20:14

В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции – посол

Министры иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции проведут в ближайшее время трехстороннюю встречу, заявил журналистам посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.

«Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции в ближайшее время встретятся в Баку», - подчеркнул дипломат.

Он подтвердил проведение до конца года в Тегеране саммита лидеров Азербайджана, Ирана и России.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]