В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции – посол

Министры иностранных дел Азербайджана, Ирана и Турции проведут в ближайшее время трехстороннюю встречу, заявил журналистам посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде.
«Главы МИД Азербайджана, Ирана и Турции в ближайшее время встретятся в Баку», - подчеркнул дипломат.
Он подтвердил проведение до конца года в Тегеране саммита лидеров Азербайджана, Ирана и России.
Р.Бабаев
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