Сирийская оппозиция занимает плацдармы в районе Дейр эз-Зора вблизи от сирийской армии

Альянс оппозиционных "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемый США, установил контроль над рядом населенных пунктов на восточном берегу реки Евфрат, в непосредственной близости от позиций сирийской правительственной армии, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
По его данным, СДС продолжил операции на востоке города Дейр-эз-Зор, выбив террористов "Исламского государства" с позиций в промышленном районе города.
Агентство уточняет, что накануне СДС продвинулись вглубь города Дейр-эз-Зор ближе к линии обороны сирийской армии.
Отмечается, что СДС продолжил продвижение в Дейр-эз-Зоре, несмотря на предупреждение держаться подальше от позиций сирийской армии в этом городе.
СДС за последние восемь дней установил контроль над 14 фермами, одной деревней и двумя крупными городами в провинции Дейр-эз-Зор.
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