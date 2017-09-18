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Регион 18.09.2017 21:22

Совещание "шестерки" и Ирана состоится в Нью-Йорке 20 сентября на уровне глав внешнеполитических ведомств

Министерское совещание "шестерки" международных посредников и Ирана об имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) состоится 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сообщила в понедельник в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В заседании примут участие руководители внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана.

Министерскому совещанию, отмечается в коммюнике, будет предшествовать встреча на уровне политдиректоров "шестерки" и Ирана 19 сентября 2017 года в Нью-Йорке под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид.

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Тэги: ЕС, США, ИРАН, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]