Министерское совещание "шестерки" международных посредников и Ирана об имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) состоится 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сообщила в понедельник в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В заседании примут участие руководители внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана.

Министерскому совещанию, отмечается в коммюнике, будет предшествовать встреча на уровне политдиректоров "шестерки" и Ирана 19 сентября 2017 года в Нью-Йорке под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид.