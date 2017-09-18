ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 ноября

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на заседании в понедельник приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, отмечается в сообщении ЦБ.
"Макроэкономическая стабильность и деловая активность сохраняются. В условиях профицита платежного баланса обеспечена сбалансированность валютного рынка, курс маната стабилен. На этом фоне несколько увеличилось денежное предложение в экономике. Анализ монетарных и немонетарных факторов инфляции свидетельствует об отсутствии необходимости коррекции денежной политики. Поэтому ЦБ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, сохранены нижний (10%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.
Центробанк отмечает, что вопрос пересмотра учетной ставки в следующий раз будет рассмотрен на заседании 15 ноября.
Как сообщалось ранее, учетная ставка на уровне 15% держится с сентября 2016 года.
А.Азизов
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