Центробанк Азербайджана по итогам 2017г прогнозирует профицит платежного баланса

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I-ом полугодии 2017 года составил 2,5% ВВП, профицит сохранится по итогам текущего года, отмечает Центральный банк.

«В первом полугодии 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил 2,5% ВВП. Это стало возможным за счет более высокой средней цены на нефть в январе-июне 2017 года по сравнению с первым полугодием прошлого года, а также снижением дефицита текущего счета по ненефтяному сектору. Тенденция профицита платежного баланса сохранится до конца 2017 года», - отмечается в сообщении Центробанка.

Кроме этого, по данным ЦБА, в январе-августе текущего года положительное сальдо внешней торговли составило $1,9 млрд, стратегические валютные резервы страны за 8 месяцев увеличились на 11,5%.

ЦБ подчеркивает, что на фоне профицита платежного баланса на валютном рынке наблюдается укрепление курса маната. «Устойчивость курса маната сопровождается снижением уровня долларизации», - отмечает Центробанк.

По итогам 2016 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составит $1,36 млрд.

А.Азизов