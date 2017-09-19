Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие оборонного характера для Украины

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщили президент Украины Петр Порошенко.
"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.
Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.
"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул П.Порошенко.
В Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции – посол
Президент Алиев поздравил евреев Азербайджана с национальным праздником
Азербайджан выполнил 70% рекомендаций Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией в рамках IV раунда мониторинга
Центробанк Азербайджана по итогам 2017г прогнозирует профицит платежного баланса
ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15%, в следующий раз рассмотрит этот вопрос 15 ноября
Азербайджан предложил ВБ расширить сотрудничество в сфере доступа частного сектора к финансовым ресурсам
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
В Азербайджане два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и Жигулей - МВД
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 26 пострадали - МВД
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»