Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие оборонного характера для Украины

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщили президент Украины Петр Порошенко.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул П.Порошенко.