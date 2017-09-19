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Дальнее зарубежье 19.09.2017 07:39

Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие оборонного характера для Украины

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", сообщили президент Украины Петр Порошенко.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", предусматривающий выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", - написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на вторник.

Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", подчеркнул П.Порошенко.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, США, СЕНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]