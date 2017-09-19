С АЧГ до сих пор добыто более 435 млн тонн нефти и 136 млрд кубометров газа - SOCAR

Суммарный объем нефти, добытой с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли за период с ноября 1997 года по 1 сентября 2017 года, составил 435,6 млн тонн, отмечает первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.
"За весь период с начала разработки и на 1 сентября с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто 435,6 млн тонн нефти и 136,3 млрд кубометров газа ", - отметил Х.Юсифзаде.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в I-ом полугодии 2017 года составила 585 тыс. баррелей.
Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
А.Азизов
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