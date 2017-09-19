Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в ночь на вторник в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибли пять человек, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.
По информации пресс-службы, на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай", проходящей через Панфиловский район, в ночь на 19 сентября автомашина "Range rover", управляемая 43-летней алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась.
"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", - говорится в информации.
Сообщается, что в дорожной аварии также погиб верблюд, владелец которого пока не установлен.
В полиции отметили, что строительство этого участка трассы не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге еще запрещено.
Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана
Риски для чрезмерного укрепления маната отсутствуют – глава ЦБ Азербайджана
ЕБРР интересуется приватизацией МБА, обсуждения находятся на раннем этапе – глава Минфина Азербайджана
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017г может составить до $2 млрд – глава ЦБ
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Швейцария проводит расследование о спущенных в унитаз евро
Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»