Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0368 RUR   0.0293 GBR   2.3022 TRY   0.4878

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.89 Brent   55.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 29° Завтра 19° 31° 21 Сен 18° 31° 22 Сен 19° 32°

Происшествия 19.09.2017 08:58

Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в ночь на вторник в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибли пять человек, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел.

По информации пресс-службы, на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай", проходящей через Панфиловский район, в ночь на 19 сентября автомашина "Range rover", управляемая 43-летней алматинкой, близ села Айдарлы столкнулась с верблюдом и опрокинулась.

"На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице", - говорится в информации.

Сообщается, что в дорожной аварии также погиб верблюд, владелец которого пока не установлен.

В полиции отметили, что строительство этого участка трассы не завершено, в связи с чем движение автотранспортных средств по автодороге еще запрещено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Девять граждан Узбекистана погибли в ДТП на трассе в Казахстане Микроавтобус с гражданами Киргизии попал в ДТП на юге Казахстана, 15 человек погибли Назарбаев призвал жестко наказывать виновников ДТП, если ими стали родственники известных в стране людей В Казахстане возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 16 граждан Киргизии - глава МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]