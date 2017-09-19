Казахстан высказался в поддержку реформы ООН

Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба МИД республики.
Как отмечается в распространенном во вторник сообщении МИД, совершенствование работы ООН объявлено президентом Нурсултаном Назарбаевым в качестве одного из семи основных приоритетов работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН.
"Декларация по реформе ООН соответствует основным подходам Казахстана в этой области", - отметили в МИД.
В пресс-службе привели выдержку из манифеста Н.Назарбаева "Мир. XXI век" в апреле 2016 года: "Глобальные вызовы будут продолжать возникать, и если Организация не сможет стать более гибкой и эффективной, это наиболее остро отразится в плане уязвимости на тех, кто страдает от различных конфликтов и кризисов по всему миру и их последствий".
В понедельник в Нью-Йорке по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Д.Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы Всемирной организации. Россия не стала принимать участие в процессе по реформированию ООН.
Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур Организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и Секретариатом ООН.
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