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СНГ 19.09.2017 09:14

Казахстан высказался в поддержку реформы ООН

Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба МИД республики.

Как отмечается в распространенном во вторник сообщении МИД, совершенствование работы ООН объявлено президентом Нурсултаном Назарбаевым в качестве одного из семи основных приоритетов работы Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

"Декларация по реформе ООН соответствует основным подходам Казахстана в этой области", - отметили в МИД.

В пресс-службе привели выдержку из манифеста Н.Назарбаева "Мир. XXI век" в апреле 2016 года: "Глобальные вызовы будут продолжать возникать, и если Организация не сможет стать более гибкой и эффективной, это наиболее остро отразится в плане уязвимости на тех, кто страдает от различных конфликтов и кризисов по всему миру и их последствий".

В понедельник в Нью-Йорке по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Д.Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы Всемирной организации. Россия не стала принимать участие в процессе по реформированию ООН.

Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур Организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и Секретариатом ООН.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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