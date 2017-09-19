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Дальнее зарубежье 19.09.2017 09:32

США, Германия, Великобритания, Канада, Япония и еще 137 стран готовы поддержать реформу ООН

США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще 137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

Текст документа, который состоит из 10 пунктов, размещен на сайте американской дипмиссии при ООН.

Страны, подписавшие Декларацию, выразили уверенность в реформаторской инициативе Генерального секретаря Антониу Гутерриша и призвали его "возглавить реформу Организации".

142 страны обязуются поддерживать Генсекретаря в укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций Организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов".

"Мы поддерживаем Генерального секретаря в осуществлении конкретных изменений в системе ООН, направленных на улучшение координации ее работы по вопросам гуманитарной помощи, развития и по поддержанию мирных инициатив", - отмечается в одном из пунктов документа.

Кроме того, государства-члены обязуются "сокращать дублирование, избыток и совпадение мандатов, в том числе среди основных органов ООН", "оказывать поддержку главе Организации в разработке политики в области управления людскими ресурсами, которая позволит ООН продолжить привлекать, развивать и сохранять высокоэффективных сотрудников, а также будет содействовать гендерному равенству и географическому разнообразию".

В последнем пункте подчеркивается, что подписавшие документ страны признают, что каждое "государство несет основную ответственность за свое собственное экономическое и социальное развитие", а также заявляют о признании "роли ООН в создании платформы для партнерства в интересах обеспечения глобального устойчивого развития"

В понедельник по инициативе США состоялось заседание высокого уровня, посвященное реформе ООН. В нем принял участие президент США Д.Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации.

Россия не стала принимать участие в процессе по реформированию ООН. "На сегодня мы поддержать этот процесс не готовы, или заявить о своём участии в нем", - сказал журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Тэги: ООН, РЕФОРМА, СТРАНЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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