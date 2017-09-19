Тиллерсон не считает, что соглашение с Россией о предотвращении конфликтов в Сирии больше не будет действовать

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что соглашение с Россией о предотвращении конфликтов в Сирии "умерло" после того, как якобы от удара авиации в Дейр-эз-Зоре, по данным США, пострадали союзники коалиции.

"Нет, это не так", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, "умерло ли соглашение о предотвращении конфликтов после удара в эти выходные".

16 сентября коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) обвинила российские силы в нанесении удара по "Сирийским демократическим силам", в результате которого несколько бойцов получили ранения.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные заблаговременно проинформировали США об операции в Дейр-эз-Зоре

Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах военной операции в городе Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.

"Во избежание ненужной эскалации командование российской группировки войск Сирии по существующему каналу связи заблаговременно довело американским партнерам границы проведения военной операции в Дей-эз-Зоре", - сказал И.Конашенков.

Он сказал, что в ходе этой операции уничтожаются боевики, бронетехника и объекты террористов, как на западном, так и на восточном берегу Евфрата.

"Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ районах", - сказал представитель Минобороны РФ.

И.Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо третьей силы.

"Поэтому, каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть оппозиционеры или военные советники стран международной коалиции, могут ответить только сами представители международной коалиции", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.