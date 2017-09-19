Азербайджанец, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, сдался ФСБ

Местные СМИ сообщили о добровольной сдаче сотрудникам ФСБ России обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева жителя Хабаровского края.
Информация передается со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Агентство "Интерфакс - Дальний Восток" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Как сообщалось ранее, в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу А.Драчева обвиняют уроженца Амурска - 25-летнего Анар Алияр оглы Аллахверанова. Он был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.
А.Драчев был убит в ходе драки у одного из кафе Хабаровска утром 20 августа. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. А.Аллахверанов скрылся сразу после произошедшего. По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее следствие переквалифицировало действия молодого человека на п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. За информацию о местонахождении обвиняемого в убийстве полиция объявляла вознаграждение в размере 500 тыс. рублей.
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