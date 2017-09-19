Манат вновь подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 сентября сохранил 1,7007 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 сентября ЦБА установил на уровне 2,0368 манат/1EUR (18 сентября - 2,0309 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 сентября определил на уровне 0,0293 манат/1RUB (18 сентября - 0,0295 манат/1RUB).

А.Азизов