Нефть слабо дешевеет во вторник, Brent - $55,38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются во вторник в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут опубликованы 20 сентября.

По итогам прошлой недели топливо подорожало примерно на 5%, что также не способствует дальнейшему повышению рынка, отмечают эксперты.

Кроме того, трейдеры ждут итогов министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в организацию государств по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти, которая состоится в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 подешевели на $0,1 (0,18%) - до $55,38 за баррель. На торгах в понедельник их цена опустилась на $0,14 (0,25%).

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник торгуются на уровне закрытия предыдущего дня - $49,91 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,02 (0,04%).

"Идет перетягивание каната. С одной стороны, количество буровых установок упало до самого низкого уровня с июня. С другой, запасы нефти продолжают расти из-за того, что ураган "Харви" вызвал сумятицу на НПЗ в Мексиканском заливе", - отмечает старший аналитик GasBuddy Патрик ДеХаан.

Американские НПЗ сообщают о том, что откладывают плановый ремонт после перебоев в работе, вызванных ураганов "Харви".