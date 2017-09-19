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Дальнее зарубежье 19.09.2017 10:11

В "Лаборатории Касперского" заявили об отсутствии политических связей или аффилированности с каким-либо правительством

Руководство "Лаборатории Касперского" разочаровано решением Сенатом США о запрете использования продуктов компании федеральными службами страны и намерено опровергнуть выдвинутые обвинения в ходе выступления перед американскими парламентариями 27 сентября.

""Лаборатория Касперского" разочарована тем, что Сенат США принял законопроект об ассигновании средств на оборону (Defense Authorization Act) с поправкой, регламентирующей использование продуктов компании. В связи с этим "Лаборатория Касперского" высоко ценит предоставленную правительством США возможность выступить перед Конгрессом 27 сентября и публично опровергнуть ложные обвинения в адрес компании", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского", поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В "Лаборатории Касперского считают, что "выстраивать предположения о возможных рисках на основе недостоверной информации и страны происхождения компании - значит подвергать всех дополнительной угрозе, так как подобное решение ограничивает выбор защитных продуктов на рынке"

В сообщении отмечается, что у компании "нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством".

"В ближайшее время "Лаборатория Касперского" выступит с ответом на предложенную Министерством внутренней безопасности США оперативную директиву. Мы очень надеемся, что Конгресс примет во внимание предоставленную информацию до обсуждения дальнейших шагов. Цифровая безопасность - общемировая проблема, поскольку киберугрозы не знают территориальных границ", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил о готовности дать показания 27 сентября перед Конгрессом, если Соединенные штаты предоставят ему ускоренную визу.

Перед этим стало известно, что комитет по науке, космосу и технологиям палаты представителей пригласил Е.Касперского и еще четырех экспертов из американского правительства и частного сектора в области кибертехнологий на слушания 27 сентября.

Накануне министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям страны пользоваться программным обеспечением российской "Лаборатории Касперского" из-за опасений, что эта компания "может быть связана с организованным другим государством кибершпионажем". Госучреждения США обязаны отказаться от продукции российской компании в течение трех месяцев.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПЕРСКИЙ, США, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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