Ураган "Мария", бушующий на Карибских островах, получил пятую, наивысшую категорию мощности.

Повышенный уровень опасности из-за циклона объявили в Гваделупе, Доминике, Сент-Китсе, Невисе, Монтсеррате и Мартинике. Скорость ветра достигает 257 километров в час и в дальнейшем может увеличиться.

Стихийное бедствие может вызвать "катастрофические последствия", заявили во вторник в Национальном ураганном центре США (NHC).

В ночь на 19 сентября ураган, по данным NHC, достиг берегов острова Доминика, где проживают около 72 тыс. человек. Власти объявили штормовое предупреждение.

Располагающаяся к северо-западу Гваделупа начала эвакуацию населения в связи с опасностью наводнений и землетрясений. Еще на одном острове, Мартинике, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома, сообщает Deutsche Welle.

Удара стихии также ожидают в Пуэрто-Рико, который ранее значительно пострадал в результате урагана "Ирма". Власти страны уже ввели режим чрезвычайного положения и объявили эвакуацию граждан.

Отмечается, что на территории Пуэрто-Рико на данный момент также находятся граждане соседних территорий, вынужденно покинувшие свои дома вследствии урагана "Ирма".

Согласно данным синоптиков, ураган "Мария" обрушится на Пуэрто-Рико в среду.

Помимо "Марии", в Атлантическом океане сейчас бушует тропический шторм "Норма" и ураган "Хосе", а также ослабевший до тропической депрессии "Ли".

Ранее на Карибские острова и США обрушился мощный ураган "Ирма". Шторм вызвал значительные разрушения, погибли свыше 80 человек, более половины из них - на Карибах.