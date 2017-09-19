Ураган "Мария", бушующий на Карибских островах, получил пятую, наивысшую категорию мощности.
Повышенный уровень опасности из-за циклона объявили в Гваделупе, Доминике, Сент-Китсе, Невисе, Монтсеррате и Мартинике. Скорость ветра достигает 257 километров в час и в дальнейшем может увеличиться.
Стихийное бедствие может вызвать "катастрофические последствия", заявили во вторник в Национальном ураганном центре США (NHC).
В ночь на 19 сентября ураган, по данным NHC, достиг берегов острова Доминика, где проживают около 72 тыс. человек. Власти объявили штормовое предупреждение.
Располагающаяся к северо-западу Гваделупа начала эвакуацию населения в связи с опасностью наводнений и землетрясений. Еще на одном острове, Мартинике, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома, сообщает Deutsche Welle.
Удара стихии также ожидают в Пуэрто-Рико, который ранее значительно пострадал в результате урагана "Ирма". Власти страны уже ввели режим чрезвычайного положения и объявили эвакуацию граждан.
Отмечается, что на территории Пуэрто-Рико на данный момент также находятся граждане соседних территорий, вынужденно покинувшие свои дома вследствии урагана "Ирма".
Согласно данным синоптиков, ураган "Мария" обрушится на Пуэрто-Рико в среду.
Помимо "Марии", в Атлантическом океане сейчас бушует тропический шторм "Норма" и ураган "Хосе", а также ослабевший до тропической депрессии "Ли".
Ранее на Карибские острова и США обрушился мощный ураган "Ирма". Шторм вызвал значительные разрушения, погибли свыше 80 человек, более половины из них - на Карибах.
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