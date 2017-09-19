Большинство россиян негативно оценивают отношения с Евросоюзом - опрос

Две трети россиян (65%) считают нынешние отношения между РФ и Европейским союзом прохладными, напряженными, а 8% - враждебными, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Лишь 5% россиян оценивают эти отношения как дружественные, добрососедские, 15% - как нормальные, спокойные, показал опрос, проведенный 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В целом, по данным социологов, 38% россиян относятся к ЕС хорошо, 48% - плохо. Не смогли определиться с ответом 15% респондентов.

За последние пять лет почти в два раза снизилась доля россиян, уверенных в том, что России следует стремиться в будущем к вступлению в ЕС (25% против 43% в 2012 году). Против этого выступают 60% респондентов (в 2012 году - 32%). Затруднились сформулировать позицию по данному вопросу 15%.

С утверждением, что Россия это европейская страна, в той или иной мере согласны 44% опрошенных (32% в 2015 году). Не согласны - 48% россиян (ранее - 59%).