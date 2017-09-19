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СНГ 19.09.2017 10:46

Большинство россиян негативно оценивают отношения с Евросоюзом - опрос

Две трети россиян (65%) считают нынешние отношения между РФ и Европейским союзом прохладными, напряженными, а 8% - враждебными, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Лишь 5% россиян оценивают эти отношения как дружественные, добрососедские, 15% - как нормальные, спокойные, показал опрос, проведенный 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В целом, по данным социологов, 38% россиян относятся к ЕС хорошо, 48% - плохо. Не смогли определиться с ответом 15% респондентов.

За последние пять лет почти в два раза снизилась доля россиян, уверенных в том, что России следует стремиться в будущем к вступлению в ЕС (25% против 43% в 2012 году). Против этого выступают 60% респондентов (в 2012 году - 32%). Затруднились сформулировать позицию по данному вопросу 15%.

С утверждением, что Россия это европейская страна, в той или иной мере согласны 44% опрошенных (32% в 2015 году). Не согласны - 48% россиян (ранее - 59%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОСОЮЗ, ОТНОШЕНИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]