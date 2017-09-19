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Внутренняя политика 19.09.2017 10:54

Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения подразделениям войск Противовоздушной обороны (ПВО) по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«З.Гасанов осмотрел боевую технику на позициях, поставил соответствующие задачи перед личным составом в связи с деятельностью войск и другими вопросами по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов»,- говорится в сообщении Минобороны.

З.Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередного нового жилищного комплекса, построенного на территории одного из подразделений войск ПВО, дислоцированных в прифронтовой зоне

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПВО, ГОСОБЪЕКТЫ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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