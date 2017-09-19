Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения подразделениям войск Противовоздушной обороны (ПВО) по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«З.Гасанов осмотрел боевую технику на позициях, поставил соответствующие задачи перед личным составом в связи с деятельностью войск и другими вопросами по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов»,- говорится в сообщении Минобороны.
З.Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередного нового жилищного комплекса, построенного на территории одного из подразделений войск ПВО, дислоцированных в прифронтовой зоне
Ф.Исазаде
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