Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов дал поручения подразделениям войск Противовоздушной обороны (ПВО) по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«З.Гасанов осмотрел боевую технику на позициях, поставил соответствующие задачи перед личным составом в связи с деятельностью войск и другими вопросами по защите важных государственных и военных объектов от воздушных ударов»,- говорится в сообщении Минобороны.

З.Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередного нового жилищного комплекса, построенного на территории одного из подразделений войск ПВО, дислоцированных в прифронтовой зоне

Ф.Исазаде