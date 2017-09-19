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СНГ 19.09.2017 11:23

Украинские медики митингуют у здания парламента в Киеве

Представители медицинских учреждений собираются на митинг на пл.Конституции перед зданием Верховной Рады Украины во вторник утром.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до начала пленарного заседания парламента, которое начнется в 10:00, на площади было около ста участников митинга. Они держат знамена с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Некоторые держат плакаты "Скорая без врача - позор".

Пл.Конституции перед зданием Верховной Рады усилена охраной. Сотрудники Национальной гвардии стоят по малому периметру, по большому периметру стоят заградительные решетки.

Для входа на пл.Конституции со стороны Мариинского парка установлены рамки-металлоискатели.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, МЕДИКИ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]