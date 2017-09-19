Украинские медики митингуют у здания парламента в Киеве

Представители медицинских учреждений собираются на митинг на пл.Конституции перед зданием Верховной Рады Украины во вторник утром.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до начала пленарного заседания парламента, которое начнется в 10:00, на площади было около ста участников митинга. Они держат знамена с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения. Некоторые держат плакаты "Скорая без врача - позор".
Пл.Конституции перед зданием Верховной Рады усилена охраной. Сотрудники Национальной гвардии стоят по малому периметру, по большому периметру стоят заградительные решетки.
Для входа на пл.Конституции со стороны Мариинского парка установлены рамки-металлоискатели.
Боевая авиация ВВС Азербайджана и Турции уничтожает наземные цели – Минобороны
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения подразделениям ПВО по защите важных государственных объектов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 125 раз - Минобороны Азербайджана
Риски для чрезмерного укрепления маната отсутствуют – глава ЦБ Азербайджана
ЕБРР интересуется приватизацией МБА, обсуждения находятся на раннем этапе – глава Минфина Азербайджана
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017г может составить до $2 млрд – глава ЦБ
Азербайджанец, обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске, сдался ФСБ
Пять человек стали жертвами столкновения автомобиля с верблюдом на юго-востоке Казахстана
МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку открылся семинар для учителей русского языка и литературы
В Азербайджане стартовал новый учебный год. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»